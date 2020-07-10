Хабаровского депутата Кузнецова арестовали до 8 сентября
Центральный районный суд Хабаровска арестовал депутата Законодательной краевой думы Сергея Кузнецова за покушение на мошенничество.
Как сообщает ТАСС, в отношении Кузнецова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября. Его подозревают в мошенничестве.
Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов являются членами фракции ЛДПР. Басманный суд Москвы готов к доставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который подозревается в организации убийства, по этому делу также задержали четырех членов преступной группировки.