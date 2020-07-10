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 Россияне с 15 июля получат новые денежные выплаты

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10:05   10 Июля 2020
Происшествия

Хабаровского депутата Кузнецова арестовали до 8 сентября

Хабаровского депутата Кузнецова арестовали до 8 сентября

Центральный районный суд Хабаровска арестовал депутата Законодательной краевой думы Сергея Кузнецова за покушение на мошенничество.

Как сообщает ТАСС, в отношении Кузнецова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября. Его подозревают в мошенничестве.

Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов являются членами фракции ЛДПР. Басманный суд Москвы готов к доставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который подозревается в организации убийства, по этому делу также задержали четырех членов преступной группировки.

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Автор: Яна Либерман
#суд #арест #кузнецов #хабаровск #депутат #фургал

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