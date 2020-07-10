Россияне с 15 июля получат новые денежные выплаты

Миллионы жителей РФ получат материальную помощь от правительства с 15 июля, согласно подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлению.

Выплаты будут направлены на мероприятия по профилактике возникновения новых случаев коронавирусной инфекции. На поддержку государства смогут претендовать предприятия малого и среднего бизнеса, чья деятельность предполагает тесное взаимодействие с людьми.

Начисление новой субсидии разделят на несколько этапов. Размер первоначального пособия организациям составит 15 тысяч рублей. Затем власти выделят по 6,5 тысячи рублей на каждого работника организации, передает PRIMPRESS.

Заявку на получение выплаты можно оформить в личном кабинете налогоплательщика в период с 15 июля по 15 августа. Компания при этом не должна быть в процессе банкротства или ликвидации.