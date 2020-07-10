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9:52   10 Июля 2020
Общество

Губернатор Хабаровского края Фургал доставлен в Басманный суд

Губернатор Хабаровского края Фургал доставлен в Басманный суд

Московский суд сегодня примет окончательное решение по делу губернатора Хабаровского края.

Меру пресечения в ближайшее время изберут губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Обвиняемого уже доставили в Басманный суд Москвы.

Главу Хабаровского края задержали 9 июля и сразу же доставили в Москву, где он ожидал суда. СК РФ обвиняет его в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Против политика уже дали показания другие участники дела.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #хабаровский край #фургал

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