Двух хабаровских депутатов арестовали по делу о мошенничестве

Двух депутатов арестовали в Хабаровске, их подозревают в мошенничестве.

Центральный районный суд в Хабаровске арестовал на два месяца депутатов краевой думы Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова, задержанных по делу о мошенничестве. Следователи устанавливают все подробности ситуации.

Лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр сообщил, что у шести членов партии полиция провела обыски, в том числе у Фургала, Козлова и Кузнецова.

Сергея Фургала задержали в рамках расследования дела в отношении преступной группировки, причастной к совершению ряда преступлений против жизни предпринимателей, которые совершили в Хабаровском крае и Амурской области 15 лет назад.