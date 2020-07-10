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СК РФ просит арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

СК РФ просит арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

 Ученые из Уханя рассказали о проблемах с иммунитетом у переболевших COVID-19

Ученые из Уханя рассказали о проблемах с иммунитетом у переболевших COVID-19
Глава СНБО Украины уверяет, что Крыму хватит питьевой воды для населения

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 Банки РФ предлагают блокировать счета мошенников и передавать их данные жертвам

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9:31   10 Июля 2020
Происшествия

Двух хабаровских депутатов арестовали по делу о мошенничестве

Двух хабаровских депутатов арестовали по делу о мошенничестве

Двух депутатов арестовали в Хабаровске, их подозревают в мошенничестве.

Центральный районный суд в Хабаровске арестовал на два месяца депутатов краевой думы Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова, задержанных по делу о мошенничестве. Следователи устанавливают все подробности ситуации.

Лидер фракции ЛДПР в Хабаровской краевой думе Сергей Зюбр сообщил, что у шести членов партии полиция провела обыски, в том числе у Фургала, Козлова и Кузнецова.

Сергея Фургала задержали в рамках расследования дела в отношении преступной группировки, причастной к совершению ряда преступлений против жизни предпринимателей, которые совершили в Хабаровском крае и Амурской области 15 лет назад.

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Автор: Василий Пименов
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