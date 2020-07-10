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9:25   10 Июля 2020
Происшествия

СМИ сообщили о блокировке банковских счетов Ивана Сафронова и его родственников

СМИ сообщили о блокировке банковских счетов Ивана Сафронова и его родственников

Банковские счета советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, а также его родственников заблокированы, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к следствию.

Следственные органы провели обыски в квартирах матери и сестры Ивана Сафронова, подчеркивают журналисты ТАСС. Как уточняется, все банковские счета самого обвиняемого, его матери, сестры и ее мужа были заблокированы решением суда.

Отметим, что органы следствия официально не подтвердили опубликованную журналистами ТАСС информацию. В настоящее время Иван Сафронов обвиняется по делу о государственной измене. По версии следствия, он работал на чешские спецслужбы, через которые передавал в США секретные данные.

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Автор: Василий Пименов
#уголовное дело #роскосмос #сафронов

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