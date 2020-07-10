Глава СНБО Украины уверяет, что Крыму хватит питьевой воды для населения

Крыму хватит питьевой воды для населения, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, позиция Киева проста: питьевая вода появится на предприятиях Крыма тогда, когда на полуострове будет украинская промышленность.

"Подавать туда воду у нас нет никакого морального права", — заявил Данилов в эфире телеканала "1+1".

Весной 2014 года Крым вернулся в состав России в результате проведенного среди жителей полуострова референдума, подавляющее большинство из которых проголосовали за возвращение в РФ. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра, но с 2014 года подача воды приостановлена.