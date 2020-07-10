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9:13   10 Июля 2020
Политика

Глава СНБО Украины уверяет, что Крыму хватит питьевой воды для населения

Глава СНБО Украины уверяет, что Крыму хватит питьевой воды для населения

Крыму хватит питьевой воды для населения, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, позиция Киева проста: питьевая вода появится на предприятиях Крыма тогда, когда на полуострове будет украинская промышленность.

"Подавать туда воду у нас нет никакого морального права", — заявил Данилов в эфире телеканала "1+1".

Весной 2014 года Крым вернулся в состав России в результате проведенного среди жителей полуострова референдума, подавляющее большинство из которых проголосовали за возвращение в РФ. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идет от Днепра, но с 2014 года подача воды приостановлена.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #крым #водоснабжение

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