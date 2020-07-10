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12:46   10 Июля 2020
Ближнее зарубежье

Мураев: Украина демонстрирует свое нежелание реинтегрировать потерянные регионы

Мураев: Украина демонстрирует свое нежелание реинтегрировать потерянные регионы

Закон о государственном языке, недавно утвержденный Киевом, станет очередным «гвоздем в невозврат» Крыма в состав Украины.

Об этом в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, комментируя появившийся на Украине новый закон «о государственном языке» и указывая на его несоответствие подписанной Киевом ранее «Европейской хартии о языках национальных меньшинств и региональных языках».

«При нашем декларируемом стремлении в Европу мы нарушаем абсолютно все демократические нормы и ценности этой самой Европы», — подчеркнул Мураев.

Ни Донбасс, ни Крым, по словам экс-депутата, никогда не будут стремиться обратно на Украину, пока там такое законодательство. В частности, закон о языке, подчеркнул Мураев, никак не способствует реинтеграции, не вызывает у бывших граждан желания вновь стать украинцами и вернуться в ту страну, которую Киев строит на протяжении последних шести лет.

«Это однозначно препятствует тому, с чем так носятся наши уважаемые (или неуважаемые) «патриоты». Ну, это же очевидно — это еще один гвоздь в невозврат этих территорий», — добавил политик.            

В заключение беседы Мураев обратил внимание участников дискуссии, что украинцы «плохо живут» вовсе не из-за языка, а из-за проблем в экономике.

Мураев: Украина демонстрирует свое нежелание реинтегрировать потерянные регионы

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума, в ходе которого за этот шаг высказалось подавляющее большинство крымчан и севастопольцев при рекордной явке избирателей. Власти Украины на протяжении всех прошедших с момента референдума лет отказываются признать его легитимность и, соответственно, не согласны с результатами, и продолжают считать Крым своим, но «временно оккупированным» регионом.

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Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #крым #киев #политика #общество #весь мир #реинтеграция #закон о языке

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