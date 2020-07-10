Банки РФ предлагают блокировать счета мошенников и передавать их данные жертвам

Ассоциация банков России (АБР) предложила передавать персональные данные мошенников их жертвам, а также замораживать сроком на 25 дней полученные потенциальными мошенниками переводы.

Инициатива АБР состоит в том, чтобы банк получателя на законных основаниях мог блокировать его средства, если от банка плательщика поступило уведомление об оспаривании такого перевода. Таким образом потенциальная жертва будет иметь право на реальную возможность получить документы, позволяющие осуществить длительную блокировку денег, пишет РИА Новости.

Передача плательщику персональных данных получателя денег нужна для того, чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд. Однако такие данные считаются банковской тайной. В АБР напоминают, что в специальном законе существует право получать такую информацию, поэтому речь идет о том, чтобы предусмотреть такое право и в законе о национальной платежной системе для тех случаев, если отправитель перевода его оспаривает.

Новый проект в ближайшее время планируется обсудить с банками, и, по возможности, с госорганами. А когда будет проработан итоговый вариант, его планируется внести к осенней сессии.