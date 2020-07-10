После ареста Фургала в Хабаровском крае провели обыски среди членов партии ЛДПР

Обыски в квартирах, гаражах и автомобилях провели у шести членов партии ЛДПР в Хабаровском крае. Об этом сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.

Он отметил, что пока не известно связаны ли действия правоохранительных органов с задержанием губернатора края Сергея Фургала, передает РИА Новости.

"Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается, у шести, — были обыски", — сказал парламентарий.

Сергей Фургал был задержан накануне. По версии следствия, губернатор может быть причастен к деятельности местной преступной группировки и покушениям на убийства в 2004-05 годах. Его доставили в Москву, где решается вопрос о мере пресечения.