Немецкие эксперты: вымирание среднего класса грозит США катастрофой

Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Ангус Дитон и американский экономист Энн Кейнс считают, что в Соединенных Штатах постепенно вымирает средний класс. Специалисты предрекают катастрофу государству.

Уровень смертности в США стремительно растет из-за самоубийств, наркомании и алкоголизма, отмечают ученые. По их мнению, Соединенные Штаты охвачены болезнью, симптомом которой является президентство Дональда Трампа.

Также сложившуюся ситуацию эксперты связали с кризисом американского рынка труда. Инфляция зарплаты наиболее бедной части американских граждан не повышалась на протяжении последних 50 лет, передает "ИноСМИ".

Финансовые трудности оказывают негативное воздействие на здоровье американцев. Дитон и Кейнс также подвергли критике систему здравоохранения США, которой жители, "как дань", вынуждены платить высокие налоги.