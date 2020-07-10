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8:26   10 Июля 2020
Экономика

Немецкие эксперты: вымирание среднего класса грозит США катастрофой

Немецкие эксперты: вымирание среднего класса грозит США катастрофой

Лауреат Нобелевской премии по экономике профессор Ангус Дитон и американский экономист Энн Кейнс считают, что в Соединенных Штатах постепенно вымирает средний класс. Специалисты предрекают катастрофу государству.

Уровень смертности в США стремительно растет из-за самоубийств, наркомании и алкоголизма, отмечают ученые. По их мнению, Соединенные Штаты охвачены болезнью, симптомом которой является президентство Дональда Трампа.

Также сложившуюся ситуацию эксперты связали с кризисом американского рынка труда. Инфляция зарплаты наиболее бедной части американских граждан не повышалась на протяжении последних 50 лет, передает "ИноСМИ".

Финансовые трудности оказывают негативное воздействие на здоровье американцев. Дитон и Кейнс также подвергли критике систему здравоохранения США, которой жители, "как дань", вынуждены платить высокие налоги.

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Автор: Василий Пименов
#сша #экономика #трамп #кризис #эксперт

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