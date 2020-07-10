Трамп заявил, что на президентских выборах Канье Уэст будет поддерживать республиканцев

Президент США Дональд Трамп прокомментировал желание рэпера Канье Уэста участвовать в борьбе за пост главы государства. Американский лидер отметил, что состоит с исполнителем в дружеских отношениях.

Трамп одобрил решение Уэста, но высказал свое убеждение, что исполнитель в итоге поддержит Республиканскую партию, передает ТАСС. По словам американского лидера, новый кандидат поможет "остановить радикалов из числа левых".

"Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас", — заявил Трамп.

Президент США также назвал Уэста "очень хорошим парнем" и отметил, что они "замечательно ладят". Рэпер же заявил, что планирует баллотироваться на пост главы США в качестве независимого кандидата. Он также отметил, что больше не поддерживает Трампа.