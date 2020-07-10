Трамп заявил, что на президентских выборах Канье Уэст будет поддерживать республиканцев

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК РФ просит арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

СК РФ просит арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

 Ученые из Уханя рассказали о проблемах с иммунитетом у переболевших COVID-19

Ученые из Уханя рассказали о проблемах с иммунитетом у переболевших COVID-19
Глава СНБО Украины уверяет, что Крыму хватит питьевой воды для населения

Глава СНБО Украины уверяет, что Крыму хватит питьевой воды для населения

 Банки РФ предлагают блокировать счета мошенников и передавать их данные жертвам

Банки РФ предлагают блокировать счета мошенников и передавать их данные жертвам
Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
СК РФ просит арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

СК РФ просит арестовать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

 Ученые из Уханя рассказали о проблемах с иммунитетом у переболевших COVID-19

Ученые из Уханя рассказали о проблемах с иммунитетом у переболевших COVID-19
Глава СНБО Украины уверяет, что Крыму хватит питьевой воды для населения

Глава СНБО Украины уверяет, что Крыму хватит питьевой воды для населения

 Банки РФ предлагают блокировать счета мошенников и передавать их данные жертвам

Банки РФ предлагают блокировать счета мошенников и передавать их данные жертвам
Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
8:18   10 Июля 2020
Политика

Трамп заявил, что на президентских выборах Канье Уэст будет поддерживать республиканцев

Трамп заявил, что на президентских выборах Канье Уэст будет поддерживать республиканцев

Президент США Дональд Трамп прокомментировал желание рэпера Канье Уэста участвовать в борьбе за пост главы государства. Американский лидер отметил, что состоит с исполнителем в дружеских отношениях.

Трамп одобрил решение Уэста, но высказал свое убеждение, что исполнитель в итоге поддержит Республиканскую партию, передает ТАСС. По словам американского лидера, новый кандидат поможет "остановить радикалов из числа левых".

"Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас", — заявил Трамп.

Президент США также назвал Уэста "очень хорошим парнем" и отметил, что они "замечательно ладят". Рэпер же заявил, что планирует баллотироваться на пост главы США в качестве независимого кандидата. Он также отметил, что больше не поддерживает Трампа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #канье уэст

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...