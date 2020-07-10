Ученые из Уханя рассказали о проблемах с иммунитетом у переболевших COVID-19

Процесс восстановления иммунной системы у пациентов с коронавирусом может занять более десяти недель. К такому выводу пришли ученые из Института вирусологии Уханя.

Специалисты обнаружили снижение лимфоцитов у переболевших COVID-19 пациентов. Подобные изменения наблюдаются при заболевании ВИЧ. Коронавирус глубоко воздействует на лимфоциты, что провоцирует длительные потенциальные дисфункции. Лимфоциты у перенесших инфекцию пациентов приходят в норму примерно через 11 недель.

Чаще всего снижение лимфоцитов в крови происходит при СПИДе, который приводит к разрушению пораженных ВИЧ CD4 Т-клеток. Однако в этом случае процесс ослабления иммунитета является необратимым, что отличает его от COVID-19.