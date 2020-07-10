Объем наличных денег в России достиг рекордного показателя

Россияне чаще отдают предпочтение наличным деньгам, о чем свидетельствуют опустевшие банковские счета граждан и бизнеса. Соответствующее заявление сделал глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

Эксперт отметил, что в первых числах июля сумма наличной денежной массы достигла показателя более 11,6 триллиона рублей. Это указывает на то, что на одного человека в России приходится около 80 тысяч рублей наличных. В это число также входят россияне, которые отбывают наказание, инвалиды и новорожденные, передает газета "Ведомости".

Разуваев добавил, что рост наличных денег объясняется несколькими факторами. Ему также способствуют те, кто получает так называемую "серую зарплату".