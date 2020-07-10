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7:22   10 Июля 2020
Общество

Бывший вице-президент США Джо Байден преклонил колено в знак борьбы с расизмом

Бывший вице-президент США Джо Байден преклонил колено в знак борьбы с расизмом

Вероятный кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден прибыл с визитом в свой родной город Скрантон штата Пенсильвания. В ходе общения с местными жителями бывший вице-президент преклонил колено в знак борьбы с расизмом.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Twitter-аккаунте журналистки Мадлен Риверы. На обнародованных кадрах можно увидеть, как политик во время беседы с согражданами преклонил колено, таким образом выражая свою солидарность с протестующими против дискриминации по признаку расовой принадлежности.

Отмечается, что Байден и остальные присутствующие были в защитных масках. Политик, в свою очередь, соблюдал социальную дистанцию. После акта солидарности примеру представителю демократической партии последовали несколько человек.

Массовые беспорядки захватили территории Соединенных Штатов с конца мая текущего года. Поводом стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в результате жесткого задержания уже бывшим сотрудником полиции.

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Автор: Василий Пименов
#джо байден #расизм #смерть Джорджа Флойда

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