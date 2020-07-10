Минобороны РФ сообщило о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса

Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи завершает клинические испытания вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Первая группа принявших участие в испытаниях вакцины от коронавируса покинет стационар 15 июля. Добровольцев, на которых проверялась переносимость и безопасность вакцины, после сдачи контрольных анализов будут выписаны из медучреждения и вернутся в места постоянной дислокации.

Второй группе добровольцев, на которых исследовали эффективность и иммуногенность, в понедельник, 13 июля, введут компонент №2 вакцины. Бустерная схема вакцинации позволяет закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность, отметили в Министерстве обороны России.