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6:59   10 Июля 2020
Политика

Россия и США договорились о встрече по решению вопросов космической безопасности

Россия и США договорились о встрече по решению вопросов космической безопасности

Встреча рабочей группы США и России по решению вопросов космической безопасности пройдет в конце июля. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению.

Анонс заседания рабочей группы по вопросам космической безопасности состоялся во время встречи госсекретаря США Кристофера Форда и посла России в США Анатолия Антонова, передает издание РБК. В Госдепартаменте сообщили, что на встречу также был приглашен заместитель министра российского МИД Сергей Рябков.

В июне этого года Пентагоном была представлена новая оборонительная стратегия в космосе. Согласно этой стратегии, Россия и Китая являются наиболее серьезными "угрозами" для Соединенных Штатов.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #космос

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