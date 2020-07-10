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6:37   10 Июля 2020
Политика

Пушков предложил закрыть границы для оскорбляющих РФ артистов

Пушков предложил закрыть границы для оскорбляющих РФ артистов

Оскорбляющие Россию иностранные артисты не должны выступать в стране. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Пушков считает, что Москва должна ввести ограничения для таких артистов. Он предложил прировнять их к иностранным политикам с антироссийскими взглядами.

"Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью", — отметил Пушков.

Пушков подчеркнул, что это его настоящая точка зрения. Таким образом сенатор опроверг сообщения журналистов о том, что он якобы призвал внести в санкционный список российских звезд, которые переехали за границу и критикуют Россию из-за рубежа.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #санкции #пушков

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