Титов предложил Роспотребнадзору ускорить открытие детских лагерей

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой ускорить возобновление работы детских оздоровительных лагерей после пандемии. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Титов попросил главного санитарного врача России рассмотреть возможность ускорения процесса открытия детских лагерей путем переноса с третьего на второй этап в рамках планируемого возобновления деятельности после ограничений. Бизнес-омбудсмен указал, что жесткие санитарные требования, предъявляемые к состоянию детских лагерей, при этом должны быть сохранены.

Представители отрасли отмечают неопределенность даты открытия этих предприятий, что влечет за собой неоправданные финансовые затраты с их стороны, также указал Титов в своем обращении на имя Поповой. Бизнес-омбудсмен объяснил, что детские оздоровительные учреждения в ожидании возобновления работы вынуждены постоянно поддерживать нужное состояние помещений и закупать продукты, не подлежащие длительному хранению, а также оплачивать зарплату временному персоналу, передает ТАСС.