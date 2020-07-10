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6:13   10 Июля 2020
Политика

Титов предложил Роспотребнадзору ускорить открытие детских лагерей

Титов предложил Роспотребнадзору ускорить открытие детских лагерей

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой ускорить возобновление работы детских оздоровительных лагерей после пандемии. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Титов попросил главного санитарного врача России рассмотреть возможность ускорения процесса открытия детских лагерей путем переноса с третьего на второй этап в рамках планируемого возобновления деятельности после ограничений. Бизнес-омбудсмен указал, что жесткие санитарные требования, предъявляемые к состоянию детских лагерей, при этом должны быть сохранены.

Представители отрасли отмечают неопределенность даты открытия этих предприятий, что влечет за собой неоправданные финансовые затраты с их стороны, также указал Титов в своем обращении на имя Поповой. Бизнес-омбудсмен объяснил, что детские оздоровительные учреждения в ожидании возобновления работы вынуждены постоянно поддерживать нужное состояние помещений и закупать продукты, не подлежащие длительному хранению, а также оплачивать зарплату временному персоналу, передает ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
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