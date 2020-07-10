Представитель ВОЗ объяснила, почему в России могут повторно ввести ограничения

Россияне могут вновь столкнуться с прежними ограничениями, введенными ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое предположение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Специалист объяснила, что такое стечение обстоятельств вполне возможно в случае, если россияне будут игнорировать меры безопасности, включая ношение маски, перчаток и соблюдение социальной дистанции. Таким образом, в беседе с журналистом РИА Новости Вуйнович оценила вероятность возобновления запретов в России.

"Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет", — подчеркнула представитель ВОЗ в России.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. Первые очаги COVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. К настоящему времени по всему миру насчитывается более 12 млн случаев заболевания.