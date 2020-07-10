Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом

Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом

 Посольство РФ указало на очередные попытки запугать граждан Эстонии "российской угрозой"

Посольство РФ указало на очередные попытки запугать граждан Эстонии "российской угрозой"
Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

 Украинский вице-премьер заявил об утрате актуальности Минских соглашений

Украинский вице-премьер заявил об утрате актуальности Минских соглашений
Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом

Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом

 Посольство РФ указало на очередные попытки запугать граждан Эстонии "российской угрозой"

Посольство РФ указало на очередные попытки запугать граждан Эстонии "российской угрозой"
Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

 Украинский вице-премьер заявил об утрате актуальности Минских соглашений

Украинский вице-премьер заявил об утрате актуальности Минских соглашений
Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
5:07   10 Июля 2020
Общество

Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом

Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на адвоката заключенного.

Гайзера признали виновным в отмывании денег, получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Замоскворецкий суд приговорил экс-главу Коми к 11 годам заключения в колонии строгого режима и назначил штраф в 160 млн рублей, передает телеканал РЕН ТВ.

Обвинение запрашивало для заключенного 21 год заключения и штраф в 500 млн рублей, но суд оправдал экс-губернатора по обвинению в организованной преступности, поэтому наказание смягчили.

Экс-глава республики и около 20 его подельников были задержаны в 2015 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#суд #приговор #коми #гайзер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...