Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на адвоката заключенного.
Гайзера признали виновным в отмывании денег, получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Замоскворецкий суд приговорил экс-главу Коми к 11 годам заключения в колонии строгого режима и назначил штраф в 160 млн рублей, передает телеканал РЕН ТВ.
Обвинение запрашивало для заключенного 21 год заключения и штраф в 500 млн рублей, но суд оправдал экс-губернатора по обвинению в организованной преступности, поэтому наказание смягчили.
Экс-глава республики и около 20 его подельников были задержаны в 2015 году.