Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом

Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом

 Посольство РФ указало на очередные попытки запугать граждан Эстонии "российской угрозой"

Посольство РФ указало на очередные попытки запугать граждан Эстонии "российской угрозой"
Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

 Украинский вице-премьер заявил об утрате актуальности Минских соглашений

Украинский вице-премьер заявил об утрате актуальности Минских соглашений
Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом

Приговор бывшему главе Республики Коми Гайзеру признан законным кассационным судом

 Посольство РФ указало на очередные попытки запугать граждан Эстонии "российской угрозой"

Посольство РФ указало на очередные попытки запугать граждан Эстонии "российской угрозой"
Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

 Украинский вице-премьер заявил об утрате актуальности Минских соглашений

Украинский вице-премьер заявил об утрате актуальности Минских соглашений
Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
4:30   10 Июля 2020
Политика

Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

Тбилиси потребует от Киева разъяснений в связи с заявлениями главы исполкома нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили об отказе признавать легитимность нынешнего руководства Грузии. Об этом сообщил грузинский депутат Ираклий Сесиашвили.

Саакашвили ранее на своей странице в соцсети Facebook написал, что не признает легитимность нынешнего правительства Грузии. Экс-президент страны также указал, что на парламентских выборах в октябре собирается выступать "на передней линии".

Тбилиси не оставит заявления Саакашвили относительно легитимности правительства без реакции, сообщил глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности. Сесиашвили отметил, что ответ будет спрошен с властей Украины, представителем которых в настоящий момент является Саакашвили. Парламентарий считает, что так политик вмешивается во внутренние дела Грузии, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#украина #саакашвили #грузия #Сесиашвили

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...