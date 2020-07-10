Грузия может призвать Украину к ответу из-за высказываний Саакашвили

Тбилиси потребует от Киева разъяснений в связи с заявлениями главы исполкома нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили об отказе признавать легитимность нынешнего руководства Грузии. Об этом сообщил грузинский депутат Ираклий Сесиашвили.

Саакашвили ранее на своей странице в соцсети Facebook написал, что не признает легитимность нынешнего правительства Грузии. Экс-президент страны также указал, что на парламентских выборах в октябре собирается выступать "на передней линии".

Тбилиси не оставит заявления Саакашвили относительно легитимности правительства без реакции, сообщил глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности. Сесиашвили отметил, что ответ будет спрошен с властей Украины, представителем которых в настоящий момент является Саакашвили. Парламентарий считает, что так политик вмешивается во внутренние дела Грузии, передает РИА Новости.