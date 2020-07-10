Посольство РФ указало на очередные попытки запугать граждан Эстонии "российской угрозой"

Эстонские аналитики продолжают создавать в умах населения искусственную "российскую угрозу" с целью дестабилизации отношений между Москвой и Таллином. Накануне действия местных экспертов прокомментировали в эстонском посольстве РФ.

Российские дипломаты отметили, что массовая реакция последовала после выхода в Сети статьи президента РФ Владимира Путина о событиях Второй мировой войны. В посольстве заявили, что во всех материалах прослеживается попытка уличить Москву в разработке планов военной и информационной агрессии.

"Нельзя не видеть в большинстве появившихся в Эстонии откликов вполне определенную направленность, а именно: стремление выплеснуть на Россию и руководство нашей страны всевозможные обвинения", — сказано в опубликованном в четверг комментарии диппредставительства.

Дипломаты призвали авторов провокационных вбросов заняться поиском вспомогательных инструментов для выхода соседних государств на взаимовыгодное сотрудничество, передает РИА Новости.