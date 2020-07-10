Украинский вице-премьер заявил об утрате актуальности Минских соглашений

Минские соглашения "перестали соответствовать" нынешним реалиям, положения договоренностей уже "утратили" свою актуальность, заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных земель Алексей Резников.

Политик во время эфира на телеканале "Украина 24" отметил, что Минские соглашения разрабатывались с учетом обстоятельств, возникших в период с 2014 по 2015 год. По его словам, заключенные тогда политико-правовые договоренности не могут быть реализованы из-за якобы противоречия современным условиям, передает РИА Новости.

"О Минских соглашениях я даже процитирую госпожу Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина", — заявил Резников.

Киев пытается вытеснить представителей отдельных районов Луганской и Донецкой народных республик из переговорного процесса. "Нормандские партнеры" относятся к этому снисходительно. Таким образом они способствуют подрыву диалога между сторонами.