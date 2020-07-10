Немецкие министры отказались участвовать в саммите G7

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц не поедут в Вашингтон на саммит G7. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники из правительственных кругов Германии и США.

Маас и Шольц отклонили приглашение американской стороны посетить встречу стран-участников G7 29 июля в Вашингтоне, передает РИА Новости. Министры отказались от личного визита, но не исключили возможность, что их заместители все же посетят США.

Вашингтон отменил проведение саммита в этом году из-за пандемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп, как организатор встречи, даже не рассматривал ее в дистанционном формате.