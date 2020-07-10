Трамп назвал закрытие школ из-за пандемии попыткой соперников получить политические очки

Закрытие школ в связи с пандемией коронавирусной инфекции на территории США является попыткой оппонентов американского лидера Дональда Трампа получить политические очки в преддверии президентских выборов.

Такое мнение высказал глава Белого дома, призвав открыть учебные учреждения для школьников. По словам Трампа, такие меры эпидемиологической безопасности являются "политическим абсурдом" и уже были аннулированы в ряде стран, например, в Германии, Дании, Швеции и других, передает РИА Новости.

"Они не хотят их открывать, потому что думают, что это поможет им 3 ноября, но я думаю, что это им помешает 3 ноября", — заявил глава США.

Решение о возобновлении работы американских школ принимает местное правительство, у президента нет полномочий оказать влияние на его позицию. Однако Дональд Трамп уже заявлял о намерении удержать федеральное финансирование на образовательные учреждения в случае, если школы не откроются в надлежащее время.