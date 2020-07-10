Московские власти уменьшат стоимость проезда в метро на фиолетовой ветке в сентябре

Цена на проезд на фиолетовой ветке в московском метрополитене будет меньше вне часа пика. Московские власти решили провести данный эксперимент в сентябре.

Заммэра столицы РФ по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в данный момент рассматривается два сценария снижения цены — скидка 30% или же скидка 50%, передает "Интерфакс". За пассажирами все также остается выбор удобного для них времени поездок.

Он отметил, что во время эксперимента необходимо содействие со стороны работодателей, а также учебных заведений. Вице-мэр предложил скорректировать график работы и учебы, сообщает телеканал "360".