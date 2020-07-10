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1:55   10 Июля 2020
Общество

Московские власти уменьшат стоимость проезда в метро на фиолетовой ветке в сентябре

Московские власти уменьшат стоимость проезда в метро на фиолетовой ветке в сентябре

Цена на проезд на фиолетовой ветке в московском метрополитене будет меньше вне часа пика. Московские власти решили провести данный эксперимент в сентябре.

Заммэра столицы РФ по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в данный момент рассматривается два сценария снижения цены — скидка 30% или же скидка 50%, передает "Интерфакс". За пассажирами все также остается выбор удобного для них времени поездок.

Он отметил, что во время эксперимента необходимо содействие со стороны работодателей, а также учебных заведений. Вице-мэр предложил скорректировать график работы и учебы, сообщает телеканал "360".

"Поэтому хотелось бы, чтобы работодатели вводили как можно больше форматов удаленной работы или сдвинули начало рабочего или учебного дня — на более ранее или более позднее время", — пояснил Ликсутов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#метро #фиолетовая ветка #метрополитен

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