WSJ: аналитики предрекли рост цен на нефть выше $100 за баррель

Цена нефти после пандемии коронавируса к 2025 году может подорожать до 150 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на прогнозы опрошенных аналитиков пишет Wall Street Journal.

Добыча нефти после падения цен до отрицательных значений сокращается, инвестиции в отрасль между тем снижаются, отмечают эксперты. В связи с этим в ближайшие годы цены на нефть будут расти и могут преодолеть отметку в $100 за баррель, пишет WSJ.

Стоимость барреля черного золота, вопреки давлению на производителей, к 2025 году может подняться до отметки в $150 за единицу, считает директор по инвестициям Northern Trace Capital Тревор Вудс. Согласно другим прогнозам, из-за подрыва спроса на топливо вследствие коронавирусной пандемии ожидается наступление эры "дешевой" нефти.