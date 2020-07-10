Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московские власти уменьшат стоимость проезда в метро на фиолетовой ветке в сентябре

Московские власти уменьшат стоимость проезда в метро на фиолетовой ветке в сентябре

 ОНК сообщила об отказе Фургала признавать вину во вменяемых ему преступлениях

ОНК сообщила об отказе Фургала признавать вину во вменяемых ему преступлениях
WSJ: аналитики предрекли рост цен на нефть выше $100 за баррель

WSJ: аналитики предрекли рост цен на нефть выше $100 за баррель

 МИД РФ ответил на сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде

МИД РФ ответил на сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде
Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
Московские власти уменьшат стоимость проезда в метро на фиолетовой ветке в сентябре

Московские власти уменьшат стоимость проезда в метро на фиолетовой ветке в сентябре

 ОНК сообщила об отказе Фургала признавать вину во вменяемых ему преступлениях

ОНК сообщила об отказе Фургала признавать вину во вменяемых ему преступлениях
WSJ: аналитики предрекли рост цен на нефть выше $100 за баррель

WSJ: аналитики предрекли рост цен на нефть выше $100 за баррель

 МИД РФ ответил на сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде

МИД РФ ответил на сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде
Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США

 Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах
1:31   10 Июля 2020
Экономика

WSJ: аналитики предрекли рост цен на нефть выше $100 за баррель

WSJ: аналитики предрекли рост цен на нефть выше $100 за баррель

Цена нефти после пандемии коронавируса к 2025 году может подорожать до 150 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на прогнозы опрошенных аналитиков пишет Wall Street Journal.

Добыча нефти после падения цен до отрицательных значений сокращается, инвестиции в отрасль между тем снижаются, отмечают эксперты. В связи с этим в ближайшие годы цены на нефть будут расти и могут преодолеть отметку в $100 за баррель, пишет WSJ.

Стоимость барреля черного золота, вопреки давлению на производителей, к 2025 году может подняться до отметки в $150 за единицу, считает директор по инвестициям Northern Trace Capital Тревор Вудс. Согласно другим прогнозам, из-за подрыва спроса на топливо вследствие коронавирусной пандемии ожидается наступление эры "дешевой" нефти.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#нефть #цены #wsj #пандемия #аналитики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...