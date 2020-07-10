ОНК сообщила об отказе Фургала признавать вину во вменяемых ему преступлениях

Глава Хабаровского края Сергей Фургал не стал признавать свою вину во вменяемых ему преступлениях, связанных с покушением на убийство и убийствами. Соответствующую информацию передает Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

Несколько часов назад губернатор был доставлен в изолятор для временного пребывания по адресу улица Петровка, дом 38. Посетившие его члены московской ОНК отметили, что, по словам Фургала, какого-либо давления на него со стороны правоохранителей оказано не было, передает телеканал "360".

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля по многоэпизодному делу об организации на территории региона и Амурской области ряда убийств и покушений на убийство. Речь идет о преступлениях, совершенных в период с 2004 по 2005 год.

Эксперты в области политологии уверены, что задержание губернатора было спровоцировано достаточной базой сведений, собранной сотрудниками ФСБ и СК. Подробнее об этом в материале "ПолитЭксперта".