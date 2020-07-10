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1:05   10 Июля 2020
Общество

ОНК сообщила об отказе Фургала признавать вину во вменяемых ему преступлениях

ОНК сообщила об отказе Фургала признавать вину во вменяемых ему преступлениях

Глава Хабаровского края Сергей Фургал не стал признавать свою вину во вменяемых ему преступлениях, связанных с покушением на убийство и убийствами. Соответствующую информацию передает Общественная наблюдательная комиссия (ОНК).

Несколько часов назад губернатор был доставлен в изолятор для временного пребывания по адресу улица Петровка, дом 38. Посетившие его члены московской ОНК отметили, что, по словам Фургала, какого-либо давления на него со стороны правоохранителей оказано не было, передает телеканал "360".

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля по многоэпизодному делу об организации на территории региона и Амурской области ряда убийств и покушений на убийство. Речь идет о преступлениях, совершенных в период с 2004 по 2005 год.

Эксперты в области политологии уверены, что задержание губернатора было спровоцировано достаточной базой сведений, собранной сотрудниками ФСБ и СК. Подробнее об этом в материале "ПолитЭксперта".

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Автор: Борис Нестеров
#убийства #сергей фургал #СК и ФСБ

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