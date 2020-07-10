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 МИД РФ ответил на сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде

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0:40   10 Июля 2020
Политика

МИД РФ ответил на сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде

МИД РФ ответил на сообщения о "российском следе" в беспорядках в Белграде

Сообщения о якобы "причастности" России к событиям в Белграде являются "низкопробной заказухой". Соответствующее заявление сделали в российском МИД.

Целью подобных вбросов, как считают в ведомстве, являются попытки разрушить отношения между Россией и Сербией. В МИД РФ уверены, что авторы таких сообщений находятся под влиянием конспирологических стереотипов своих спонсоров, которые во всем видят "руку Москвы". Представители российского ведомства выразили надежду, что уже скоро беспорядки в Сербии закончатся и в страну вернется порядок. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

Беспорядки в Белграде начались в минувший вторник. Местные жители выступили против действий властей в связи с пандемией. Многие граждане раскритиковали решение главы Сербии Александра Вучича ввести комендантской час с пятницы по понедельник из-за эпидемиологической обстановки в стране.

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Автор: Василий Пименов
#белград #мид рф #беспорядки #российский след

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