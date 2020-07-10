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0:27   10 Июля 2020
Наука

Ведущий эксперт США по борьбе с COVID-19 предрек усиление пандемии

Ведущий эксперт США по борьбе с COVID-19 предрек усиление пандемии

Пандемия коронавируса, прежде, чем ослабнуть, может усилиться, считает главный инфекционист США, эксперт по борьбе с COVID-19 Энтони Фаучи. Американский доктор сообщил об этом в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

Охватившая мир глобальная пандемия, возможно, находится в самом начале, и прежде, чем она ослабнет, есть вероятность ее усиления, передает телеканал "360". Фаучи указал, что во многих странах сейчас наблюдаются крупные вспышки COVID-19, в частности, в Бразилии.

Главный инфекционист США считает, что если страны не объединят усилия для сдерживания рисков, распространение коронавируса может продлиться еще несколько месяцев. Фаучи признал, что в Соединенных Штатах также пока не удалось взять под контроль ситуацию с распространением инфекции COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #коронавирус #Фаучи

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