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0:01   10 Июля 2020
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия переживает сразу несколько "пандемий"

Лукашенко заявил, что Белоруссия переживает сразу несколько "пандемий"

Белоруссия в настоящее время переживает сразу несколько "пандемий", за всю историю с начала независимости страна не испытывала такого беспрецедентного давления. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

Лидер страны во время совещания с коллективами крупнейших СМИ рассказал, что за последнее время он насчитал ряд "пандемий", затронувших не только сферу здравоохранения, но и углеводородную, экономическую и информационную. По словам Лукашенко, трудности в вышеперечисленных отраслях переплелись и наложились на еще одно немаловажное событие Белоруссии — президентские выборы, которые пройдут 9 августа.

"Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Все сплелось в один узел", — прокомментировал президент страны, передает РИА Новости.

Некоторые мировые державы не поддерживают политику Лукашенко в условиях распространения коронавируса и оказывают еще одно давление на президента. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что некоторыми своими действиями, уступками и "заигрываниями" Беларуссия пытается играть на руку Западу. Однако "ошибки" Лукашенко в отношении с соседями могут привести страну к санкциям от Европейского союза, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#белоруссия #лукашенко #пандемия

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