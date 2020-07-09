Вице-президент Telegram Илья Перекопский заявил, что политика Apple и Google мешает развит

Вице-президент Telegram Илья Перекопский во время своего выступления в Иннополисе на конференции по IT-технологиям сравнил Apple и Google с Золотой Ордой.

Современным IT-компаниям приходится "платить дань" компаниям, с которыми очень сложно конкурировать, передает телеканал "360". По словам Перекопского, такие действия со стороны американских корпораций очень мешают развитию индустрии информационных технологий в мире. Особенно это касается России.

"Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около "Золотого моста", и все привозят дань туда", – заявил вице-президент Telegram во время конференции.

Перекопского поддержал основатель Telegram Павел Дуров. Он отметил, что в отличие от Google, Apple не дает возможности своим пользователям запускать сторонние приложения, которых нет в их официальном электронном магазине. Это ограничение обеспечивает компанию колоссальной прибылью.

"Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя", – пишет Дуров.

Основатель Telegram также заявил, что встанет на защиту интересов разработчиков и окажет поддержку антимонопольному расследованию Еврокомиссии в отношении Apple и Google.