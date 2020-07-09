Госдума уличила YouTube в попытке дестабилизировать голосование по поправкам

Видеохостинг YouTube в попытке дестабилизировать всероссийское голосование по поправкам в Конституцию начал манипулировать общественным мнением, предлагая исключительно негативные материалы по соответствующему запросу.

Такое заявление озвучили в думской комиссии по иностранному вмешательству, передает "Интерфакс". По данным издания, депутаты на личном опыте убедились в провокационных действиях иностранного медиахолдинга. Подробнее об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарев.

"При запросе "голосование за поправки в Конституцию" тут же выдавалась целая подборка негативных материалов", — заявил политик.

Специалисты комиссии также отметили, что в недавно к ним поступила информация о росте иностранного спонсирования отечественных НКО на 20%. Это, в свою очередь, указывает на конкретную цель западных структур, заключающуюся в проявлении максимальной активности по дестабилизации общероссийского плебисцита. Депутаты добавили, что за это время были выявлены и разоблачены порядка 200 фейков о голосовании по поправкам.