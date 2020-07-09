Ордуханян: в СССР перед распадом не было пандемии и убийств, как сейчас в США 

Нарастающее противостояние в Америке не могут предотвратить ни ФБР, ни ЦРУ, тем более, что процесс разобщения идет и в Конгресс, и в Сенате, и нет никакой стабилизирующей силы.

Такое мнение в четверг, 9 июля, на пресс-конференции по теме «Когда и на какие фрагменты распадутся США?», которая прошла в Медиаслужбе «Патриот», высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, в сложившейся ситуации, в условиях не утихающей в США пандемии коронавируса, длительных беспорядков на почве расизма, которые сопровождаются стрельбой и погромами, тем более, что нынешняя власть демонстрирует полную некомпетентность, возможно самое разное развитие событий.

«Я думаю, что вопрос о распаде СССР тоже тогда выглядел наивно, — добавил политолог. — Однако страна распалась на части всего за несколько дней, хотя не было пандемии, убийств, как сейчас в США. Сейчас эта идея звучит неправдоподобно, но все может быть».

При этом Ордуханян отметил колоссальную разницу, которая существует между американскими штатами. Даже в соседних штатах множество отличий – разная форма у полиции, разные ограничения скорости и много другое, а северные и южные штаты отличаются друг от друга так, как-будто это разные страны.

По мнению политолога, ключевую роль в возможном распаде Америки сыграет не негритянское население, которое составляет 12% от общего числа жителей США, а испаноязычное население, которого в Штатах 17%. Белые же, которых в США 60%, боятся предстоящих событий и закупают оружие.