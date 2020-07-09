Шеф Пентагона заявил, что не получал докладов о "вознаграждениях" талибам

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что ему не докладывали относительно якобы выплачиваемого афганским талибам со стороны России "вознаграждения" за убийства американских военных. Глава Пентагона заявил об этом в ходе слушаний в Конгрессе.

Эспер сказал, что не получал никаких докладов, в которых фигурировало бы слово "вознаграждение". Глава военного ведомства, ответил на вопрос, уведомил бы он президента США Дональда Трампа в случае, если бы ему поступил такой доклад. По его словам, в случае достоверности данных он стал бы принимать необходимые действия. Защита американских военнослужащих и без подобных сообщений для Пентагона является крайне важной, подчеркнул министр обороны США.

МИД РФ ранее опроверг информацию, вышедшую в издании NYT, которое со ссылкой на неизвестный источник сообщило, что Россия якобы выплачивала афганским талибам "вознаграждение" за убийства американских солдат. В Пентагоне и Белом доме ранее также опровергли эти публикации. Трамп, в свою очередь, назвал сообщения фейком. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что даже крупные СМИ не гнушаются такими "утками".