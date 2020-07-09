Минздрав РФ намерен возобновить диспансеризацию в некоторых российских регионах

Плановая диспансеризация возобновится в регионах России со спокойной эпидемической обстановкой. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства сообщил, что сначала необходимо обратиться в медицинские учреждения людям, у которых есть хронические заболевания. Прежде диспансеризация была отменена из-за наплыва пациентов с коронавирусом.

Также стало известно о судьбе больниц, которые построены для пациентов с COVID-19, передает телеканал "360". После пандемии они будут активно использоваться, в том числе и в периоды подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа. Об этом заявил Мурашко в эфире телевизионного канала "Россия-24".