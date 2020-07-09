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22:34   9 Июля 2020
Общество

Минздрав РФ намерен возобновить диспансеризацию в некоторых российских регионах

Минздрав РФ намерен возобновить диспансеризацию в некоторых российских регионах

Плановая диспансеризация возобновится в регионах России со спокойной эпидемической обстановкой. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства сообщил, что сначала необходимо обратиться в медицинские учреждения людям, у которых есть хронические заболевания. Прежде диспансеризация была отменена из-за наплыва пациентов с коронавирусом.

Также стало известно о судьбе больниц, которые построены для пациентов с COVID-19, передает телеканал "360". После пандемии они будут активно использоваться, в том числе и в периоды подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа. Об этом заявил Мурашко в эфире телевизионного канала "Россия-24".

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Автор: Яна Либерман
#минздрав #больницы #COVID-19 #Мурашко

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