Украина запретила въезд криминальному авторитету из Армении

Армянский криминальный авторитет по прозвищу Дед больше не сможет попасть на территорию Украины. Соответствующее решение было принято украинскими властями из-за неоднократных нарушений со стороны иностранного гражданина.

Криминальный авторитет несколько раз был задержан за нарушение миграционного законодательства. Его уже выдворяли из Украины, однако он все равно приезжал в страну. Также он скрывался от правоохранителей, постоянно меняя место своего жительства. Мужчина был задержан в Закарпатской области в конце апреля.

В июне над ним состоялся суд, который принял решение о выдворении гражданина Армении из страны. Ему запрещено пересекать границы Украины в течение ближайших 15 лет, передает РИА Новости.