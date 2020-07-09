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21:58   9 Июля 2020
Политика

Украина запретила въезд криминальному авторитету из Армении

Украина запретила въезд криминальному авторитету из Армении

Армянский криминальный авторитет по прозвищу Дед больше не сможет попасть на территорию Украины. Соответствующее решение было принято украинскими властями из-за неоднократных нарушений со стороны иностранного гражданина.

Криминальный авторитет несколько раз был задержан за нарушение миграционного законодательства. Его уже выдворяли из Украины, однако он все равно приезжал в страну. Также он скрывался от правоохранителей, постоянно меняя место своего жительства. Мужчина был задержан в Закарпатской области в конце апреля.

В июне над ним состоялся суд, который принял решение о выдворении гражданина Армении из страны. Ему запрещено пересекать границы Украины в течение ближайших 15 лет, передает РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #армения #криминальный авторитет

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