МИД РФ проработал позицию относительно вывешивания флагов ЛГБТ посольствами США и Британии

МИД России подготовил материал с отражением официальной позиции Москвы относительно вывешивания ЛГБТ-флагов на зданиях посольств США и Британии. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов.

Министерство иностранных дел России высоко ценит конструктивное взаимодействие с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, отметил Тимохов. Глава профильной комиссии ГД Василий Пискарев ранее сообщил, что парламентарии направят обращение в дипломатическое ведомство в связи с появлением флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях американской и британской дипмиссий в Москве.

Посольство Соединенных Штатов в Москве ранее вывесило на своем здании флаг ЛГБТ-сообщества. В сообщении, опубликованном на странице дипмиссии США в Facebook, было указано, что американские дипломаты "чествуют флаг гордости ЛГБТИ", передает РИА Новости.