Михеев: миф об американской мечте живет только в развивающихся странах

Во многих развитых странах, в том числе в странах Европы и в России, миф об американской мечте умирает, но он продолжает жить в странах развивающихся, где уровень жизни гораздо ниже.

Об этом в четверг на пресс-конференции по теме «Когда и на какие фрагменты распадутся США?» в Медиагруппе «Патриот» рассказал российской политолог Сергей Михеев.

По его словам, он сам в свое время приехал в США, ненавидя тоталитарный режим на родине и мечтая, чтобы там была такая же свобода, как в Америке. Но, после того, как в 1991 года Россия стала демократичной рыночной страной, в США предпочли не заметить того, что причин для противостояния с ней не осталось, и продолжили «воевать» с ней, как с СССР. Отсюда, отметил Михеев, и произошел раскол между РФ и США.

«Страна США была запланирована как лоскутное государство, разбитое на множество лоскутков, которые отличались друг от друга по расам, конфессиям и так далее. Две партии в США перебрасывают друг другу власть, как две руки, и это очень хитро придумано, — добавил политолог. – Все лоскутки в стране в США разрознены. По всем линиям – идеологическим, расовым и другим – уже произошел глубокий раскол».

Также Михеев указал, что все Соединенные Штаты разделены на черные и белые анклавы, и, хотя никто не занимается насильным переселением, да это было бы и невозможно, это переселение происходит добровольно.