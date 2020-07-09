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20:58   9 Июля 2020
Общество

Полиция назвала предварительную причину смерти мэра Сеула

Полиция назвала предварительную причину смерти мэра Сеула

Согласно предварительным данным, причиной смерти мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна является самоубийство. Об этом сообщил сотрудник полиции.

Точная причина гибели высокопоставленного чиновника выяснится после вскрытия. Тело Пак Вон Суна обнаружили в центре Сеула в парке Пугаксан на склоне горы, поросшей лесом. Покойный был найден после семичасовых поисков, в которых принимали участие сотни полицейских с собаками и специальные беспилотники. Предварительной причиной смерти градоначальника назвали самоубийство.

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Автор: Ирина Большунова
#сеул #мэр #полиция

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