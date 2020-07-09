"Трезвая Россия" расписала плюсы запрета на продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Основная цель предложенного введения запрета на торговлю алкоголем в вагонах-ресторанах российских поездов — безопасность поездок для всех пассажиров. Такое заявление сделал глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Запрет на продажу алкоголя в вагонах-ресторанах, предложенный в рамках проекта "Трезвая Россия", прежде всего направлен на безопасность всех пассажиров поездов. Об этом телеканалу "360" заявил член Общественной палаты РФ и глава проекта Султан Хамзаев.

По его словам, каждый год тысячи пассажиров становятся жертвами пьяных дебоширов в поездах. Страдают и проводники. Если запретить продавать спиртное в вагонах-ресторанах, то у таких людей уже не будет возможности выпить и начать бесчинства.

Хамзаев напомнил, что уже действует запрет на распитие алкоголя в купе. По его мнению, следует закрыть брешь в законе относительно вагонов-ресторанов.