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20:47   9 Июля 2020
Происшествия

"Трезвая Россия" расписала плюсы запрета на продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

"Трезвая Россия" расписала плюсы запрета на продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Основная цель предложенного введения запрета на торговлю алкоголем в вагонах-ресторанах российских поездов — безопасность поездок для всех пассажиров. Такое заявление сделал глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Запрет на продажу алкоголя в вагонах-ресторанах, предложенный в рамках проекта "Трезвая Россия", прежде всего направлен на безопасность всех пассажиров поездов. Об этом телеканалу "360" заявил член Общественной палаты РФ и глава проекта Султан Хамзаев.

По его словам, каждый год тысячи пассажиров становятся жертвами пьяных дебоширов в поездах. Страдают и проводники. Если запретить продавать спиртное в вагонах-ресторанах, то у таких людей уже не будет возможности выпить и начать бесчинства.

Хамзаев напомнил, что уже действует запрет на распитие алкоголя в купе. По его мнению, следует закрыть брешь в законе относительно вагонов-ресторанов.

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Автор: Юлия Яковлева
#алкоголь #запрет #трезвая россия #вагоны-рестораны

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