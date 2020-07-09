Премьер Судана на фоне массовых протестов отправил в отставку весь кабинет министров

Кабинет министров Судана был отправлен в отставку по распоряжению премьер-министра государства Абдаллы Хамдока, пишут СМИ.

Глава суданского правительства принял соответствующее решение во время экстренного совещания, передает ФАН. Хамдок отстранил глав министерств финансов, энергетики, горнодобывающей промышленности и других руководителей ведомств. Кроме того, известно, что министр здравоохранения воспротивился распоряжению Хамдока и не пожелал добровольно оставить пост, после чего был отправлен в отставку лично премьер-министром.

Хамдок сразу после этого сформировал новый состав кабмина, заявив, что сделал свой выбор в связи с необходимостью пересмотра работы властей и пожеланий населения государства. Примечательно, что подобные изменения произошли на фоне постоянных беспорядков в Судане.