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20:18   9 Июля 2020
Общество

Подмосковье стало более привлекательным для инвесторов

Подмосковье стало более привлекательным для инвесторов

Московская область повысила свой рейтинг инвестиционной привлекательности, теперь она занимает второе место среди российских регионов.

Губернатор Андрей Воробьев заявил, что правительство делает все возможное для улучшения инвестиционного климата. Сейчас все субъекты России испытают сложности в связи с пандемией коронавируса. Однако работа властей продолжается, чтобы крупные инвесторы чувствовали защиту от государства.

В Московской области проживают 25 миллионов человек, сообщает телеканал "360". И очень важно дать всем жителям возможность для развития, считает Воробьев. Когда-то область находилась на 22-й позиции, в прошлом году она была уже на седьмой строчке.

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Автор: Кристина Мокроусова
#воробьев #подмосковье #инвесторы

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