Мать Сандалова раскрыла подробности конфликта ее сына с Фургалом из-за металлолома

Жительница хабаровской деревни Лермонтовка рассказала про конфликт, который возник у ее сына с главой Хабаровского края Сергеем Фургалом, задержанным по подозрению в причастности к убийствам нескольких человек.

По словам Натальи Сандаловой, в Лермонтовке Фургал организовал пункт приема металлолома, куда его приносили все местные жители. Женщина сообщила, что конфликт возник, когда ее сын Роман вместе со своими друзьями привез на точку приема целый грузовик сырья, но денег за металл так и не получил. Об этом сообщает телеканал "360".

После этого Сандалов и его приятели приняли решение, что металлолом необходимо забрать. Они так и поступили. Фургала не устроило такое положение дел. После того, как Роман забрал груз из пункта приема и отвез обратно в деревню, по словам женщины, туда приехали люди Фургала и стали искать Сандалова. Его мать утверждает, что именно этот случай повлек за собой ту расправу, которую учинил над ее сыном Фургал некоторое время спустя. Сандалова также подчеркнула, что, по ее мнению, Фургал должен понести ответственность за содеянное.