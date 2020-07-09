Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция назвала предварительную причину смерти мэра Сеула

Полиция назвала предварительную причину смерти мэра Сеула

 Подмосковье стало более привлекательным для инвесторов

Подмосковье стало более привлекательным для инвесторов
МИД РФ проработал позицию относительно вывешивания флагов ЛГБТ посольствами США и Британии

МИД РФ проработал позицию относительно вывешивания флагов ЛГБТ посольствами США и Британии

 Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"
Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

 Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы
Полиция назвала предварительную причину смерти мэра Сеула

Полиция назвала предварительную причину смерти мэра Сеула

 Подмосковье стало более привлекательным для инвесторов

Подмосковье стало более привлекательным для инвесторов
МИД РФ проработал позицию относительно вывешивания флагов ЛГБТ посольствами США и Британии

МИД РФ проработал позицию относительно вывешивания флагов ЛГБТ посольствами США и Британии

 Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"
Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

 Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы
20:04   9 Июля 2020
Происшествия

Мать Сандалова раскрыла подробности конфликта ее сына с Фургалом из-за металлолома

Мать Сандалова раскрыла подробности конфликта ее сына с Фургалом из-за металлолома

Жительница хабаровской деревни Лермонтовка рассказала про конфликт, который возник у ее сына с главой Хабаровского края Сергеем Фургалом, задержанным по подозрению в причастности к убийствам нескольких человек.

По словам Натальи Сандаловой, в Лермонтовке Фургал организовал пункт приема металлолома, куда его приносили все местные жители. Женщина сообщила, что конфликт возник, когда ее сын Роман вместе со своими друзьями привез на точку приема целый грузовик сырья, но денег за металл так и не получил. Об этом сообщает телеканал "360".

После этого Сандалов и его приятели приняли решение, что металлолом необходимо забрать. Они так и поступили. Фургала не устроило такое положение дел. После того, как Роман забрал груз из пункта приема и отвез обратно в деревню, по словам женщины, туда приехали люди Фургала и стали искать Сандалова. Его мать утверждает, что именно этот случай повлек за собой ту расправу, которую учинил над ее сыном Фургал некоторое время спустя. Сандалова также подчеркнула, что, по ее мнению, Фургал должен понести ответственность за содеянное.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#фургал #Сандалов #Ломоносовка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...