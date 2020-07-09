Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

Сербия мешает США создавать вокруг России пояс враждебных государств, поэтому американская сторона вмешалась в беспорядки в Белграде, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Беспорядки в Белграде прошли против мер, введенных из-за новой вспышки коронавируса. Местные СМИ писали, что в протестах также принимали участие наемники частной военной компании (ЧВК) США Blackwater.

Морозов рассказал ФАН, что США не нравятся хорошие отношения Сербии и России, поэтому они хотят дестабилизировать ситуацию. Америка старается создать вокруг РФ пояс враждебных государств, и Сербия ей в этом мешает. Депутат считает, что США вполне могли вмешаться в дела Сербии, чтобы изменить политический режим и потом повлиять на отношение сербской стороны к России. Однако между Сербией и РФ крепкие связи, и несмотря на провокации Запада, отношения между странами будут и в дальнейшем дружескими, резюмировал Морозов.

Телеканал "360" сообщал, что кризис в США пока решить нельзя.