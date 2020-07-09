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19:45   9 Июля 2020
Общество

Россиянам оказалось неинтересно участвовать в "бунте" Пивоварова против поправок

Россиянам оказалось неинтересно участвовать в "бунте" Пивоварова против поправок

Координатор признанной в РФ нежелательной "Открытой России" и координатор кампании "Нет!" Андрей Пивоваров попытался использовать дело Ивана Сафронова в качестве инструмента для отработки политического заказа.

Задержанный утром 9 июля Пивоваров в Telegram написал, что дело Сафронова было специально возбуждено с целью отвлечь внимание общественности от поправок к Конституции Российской Федерации. Против мужчины начали уголовное производство по подозрению в передаче сведений, которые представляют государственную тайну. Похожим образом Пивоваров высказался о возможности осуждения представителя признанного в РФ иностранным агентом "Мемориала" Юрия Дмитриева, которого обвиняют в педофилии.

Попытки Пивоварова создать волну "недовольства" дополнениями в Основной закон несостоятельны и не находят поддержки граждан, передает Nation News. В главный день всероссийского голосования по поправкам к Конституции он призывал людей выходить на акцию в Москве. Однако откликнулись только журналисты. Всего на Пушкинской площади в тот день собрались не более 200 человек.

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Автор: Борис Нестеров
#акции #конституция #пивоваров #сафронов #Голосование2020 #"Открытая Россия"

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