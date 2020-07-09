Путин поручил кабмину обеспечить принятие закона о налоговом маневре до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT и об увеличении НДФЛ для имеющих доходы свыше 5 млн рублей в год, сказано на сайте Кремля.

Соответствующие налоговые нововведения были объявлены российским лидером в ходе видеообращения к россиянам. Налоговый маневр для IT-сферы предусматривает изменение в тарифах страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также налог на прибыль для организаций в IT-отрасли в размере 0%, сообщает РИА Новости.

Повышенному налогообложению по НФДЛ подлежат те граждане, ежегодный доход которых превышает 5 млн рублей. Полученные от налога средства будут направлены на лечение тяжело больных детей.