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19:27   9 Июля 2020
Политика

Греческий парламентарий предложил превратить дом Ататюрка в Салониках в музей геноцида

Греческий парламентарий предложил превратить дом Ататюрка в Салониках в музей геноцида

В Греции хотят превратить дом-музей основателя турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках в музей геноцида понтийских греков. С такой инициативой выступил член парламентской партии "Греческое решение" Танасис Милонас.

Ситуация вокруг собора Святой Софии в Стамбуле является вопросом двусторонних отношений Афин и Анкары, заявил парламентарий, слова которого цитируют СМИ. Греки, уверен Милонас, должны дать жесткий ответ, который поймет турецкое руководство.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает решения Госсовета страны по возможности изменения статуса собора Святой Софии, который сейчас является музеем, и превращении его в мечеть. По данным турецких журналистов, Государственный совет обнародует соответствующее решение 10 июля.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #греция #собор святой софии

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