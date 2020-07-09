В США прокомментировали агрессивные действия Турции в Средиземноморье

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам оказалось неинтересно участвовать в "бунте" Пивоварова против поправок

Россиянам оказалось неинтересно участвовать в "бунте" Пивоварова против поправок

 В «Партии Роста» оценили возможность многодневного голосования на осенних выборах

В «Партии Роста» оценили возможность многодневного голосования на осенних выборах
Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

 Путин поручил кабмину обеспечить принятие закона о налоговом маневре до 24 июля

Путин поручил кабмину обеспечить принятие закона о налоговом маневре до 24 июля
Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

 Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы
Россиянам оказалось неинтересно участвовать в "бунте" Пивоварова против поправок

Россиянам оказалось неинтересно участвовать в "бунте" Пивоварова против поправок

 В «Партии Роста» оценили возможность многодневного голосования на осенних выборах

В «Партии Роста» оценили возможность многодневного голосования на осенних выборах
Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

Морозов: США вмешались в беспорядки в Сербии, чтобы создать вокруг РФ пояс "врагов"

 Путин поручил кабмину обеспечить принятие закона о налоговом маневре до 24 июля

Путин поручил кабмину обеспечить принятие закона о налоговом маневре до 24 июля
Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

Эрдоган может поссорить Турцию с христианским миром из-за Собора Святой Софии

 Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы

Пандемия истерики уничтожает вернее атомной бомбы
19:13   9 Июля 2020
Политика

В США прокомментировали агрессивные действия Турции в Средиземноморье

В США прокомментировали агрессивные действия Турции в Средиземноморье

Правительство США осуждает действия Турции в Средиземноморье. Об этом заявил заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэттью Палмер.

Американский дипломат, которого цитирует Федеральное агентство новостей (ФАН), в ходе телеконференции с греческими журналистами заявил, что незаконные соглашения между Анкарой и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии угрожают безопасности в восточной части средиземноморской акватории. Он также подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен агрессивной политикой турецкой стороны в регионе.

От государств в восточном Средиземноморье американская сторона ожидает поддержки международного права и безопасности в регионе. Вашингтон полностью поддерживает право Кипра и Греции на проведение разведки углеводородов в собственной исключительной экономической зоне, добавил Палмер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сша #турция #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...