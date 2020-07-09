В США прокомментировали агрессивные действия Турции в Средиземноморье

Правительство США осуждает действия Турции в Средиземноморье. Об этом заявил заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэттью Палмер.

Американский дипломат, которого цитирует Федеральное агентство новостей (ФАН), в ходе телеконференции с греческими журналистами заявил, что незаконные соглашения между Анкарой и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии угрожают безопасности в восточной части средиземноморской акватории. Он также подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен агрессивной политикой турецкой стороны в регионе.

От государств в восточном Средиземноморье американская сторона ожидает поддержки международного права и безопасности в регионе. Вашингтон полностью поддерживает право Кипра и Греции на проведение разведки углеводородов в собственной исключительной экономической зоне, добавил Палмер.