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19:11   9 Июля 2020
Политика

Российский историк предрек распад "американской империи"

Российский историк предрек распад "американской империи"

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров ответил на вопрос о возможном распаде США.

Петров, отвечая на вопрос о возможном распаде США, отметил, что эта дискуссия идет почти с самого образования Штатов. По его мнению, страна может начать разваливаться уже в 2020 году, и 41-й американский президент Джордж Буш ускорил этот процесс. Историк подчеркнул, что распадутся не сами Соединенные Штаты, а "американская империя".

Прогноз о распаде США 20 лет назад озвучил норвежский ученый Йохан Галтунг, пишет Федеральное агентство новостей. Это не первое его предсказание: он предрек развал СССР и падение Берлинской стены в 1980 году.

Телеканал "360" сообщал, что политолог Владимир Шаповалов назвал ситуацию с беспорядками в США неразрешимой.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #петров #Соединенные Штаты

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