Российский историк предрек распад "американской империи"

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров ответил на вопрос о возможном распаде США.

Петров, отвечая на вопрос о возможном распаде США, отметил, что эта дискуссия идет почти с самого образования Штатов. По его мнению, страна может начать разваливаться уже в 2020 году, и 41-й американский президент Джордж Буш ускорил этот процесс. Историк подчеркнул, что распадутся не сами Соединенные Штаты, а "американская империя".

Прогноз о распаде США 20 лет назад озвучил норвежский ученый Йохан Галтунг, пишет Федеральное агентство новостей. Это не первое его предсказание: он предрек развал СССР и падение Берлинской стены в 1980 году.

Телеканал "360" сообщал, что политолог Владимир Шаповалов назвал ситуацию с беспорядками в США неразрешимой.